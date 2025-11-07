Meta lancia anche in Europa Vibes | cos’è e come funziona
Debutta anche in Europa Vibes, la sezione di Meta AI dedicata esclusivamente ai brevi video generati tramite l’intelligenza artificiale. La società di Mark Zuckerberg, che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha spiegato in una nota sul blog ufficiale che gli utenti del vecchio continente potranno accedere all’interno dell’app sia alla chat con l’assistente virtuale sia alla gestione dei Meta Glasses oltre che alla sperimentazione dei nuovi strumenti di creazione digitale. «Che tu sia alle prime armi con la creatività basata sull’intelligenza artificiale o che tu stia cercando nuovi modi per connetterti e giocare, Meta AI è un invito a sperimentare, divertirsi e creare qualcosa di unico e personale». 🔗 Leggi su Lettera43.it
