meryl streep e sigourney weaver star del thriller useful idiots

Le due star di Hollywood lavoreranno insieme sul set del film che verrà scritto e diretto da Joseph Cedar, ecco i primi dettagli. Meryl Streep e Sigourney Weaver, due vere icone del mondo del cinema, reciteranno insieme in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots. Il progetto verrà realizzato dal regista Joseph Cedar e prodotto da Fifth Season e Black Bear. Cosa racconterà Useful Idiots Al centro della trama ci sarà Diane Castle, personaggio affidato al premio Oscar Meryl Streep, un'esperta giornalista che si occupa del mercato immobiliare di lusso a New York. La reporter è disillusa dallo scrivere articoli di propaganda sull'élite benestante e si rammarica di non aver sfruttato appieno il suo potenziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

