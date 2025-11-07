Meryl Streep e Sigourney Weaver protagoniste di Useful Idiots di Apple TV
Meryl Streep e Sigourney Weaver hanno appena firmato per recitare in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots, diretto dal regista di una serie fantascientifica per Apple TV. Hanno vinto numerosi premi, tra cui tre Oscar per la Streep (“Kramer contro Kramer”, “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”) e due Golden Globe per la Weaver (“Gorilla nella nebbia” e “Una donna in carriera”). Non avevano mai recitato insieme in un progetto prima, nonostante siano due degli attori più iconici dell’industria dell’intrattenimento. Ma tutto sta per cambiare, ora che Streep e Weaver sono state scritturate per Useful Idiots, secondo Deadline. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altre letture consigliate
È stato orribile! Ero infelice quando rientravo nella mia roulotte. Li sentivo tutti ridere. Ero così depressa! Mi sono detta che era il prezzo da pagare per essere un capo. È stata l’ultima volta che ho recitato usando quel metodo”. Meryl Streep è spesso considerat - facebook.com Vai su Facebook
Meryl Streep e Sigourney Weaver star del thriller Useful Idiots - Le due star di Hollywood lavoreranno insieme sul set del film che verrà scritto e diretto da Joseph Cedar, ecco i primi dettagli. Come scrive movieplayer.it
Meryl Streep e Sigourney Weaver insieme per la prima volta in un film! Tutti i dettagli - In arrivo una collaborazione storica tra due delle più grandi interpreti del cinema americano: Meryl Streep e Sigourney Weaver. Si legge su bestmovie.it
Useful Idiots: Meryl Steep e Sigourney Weaver protagoniste del thriller di Joseph Cedar - Al centro del racconto di Useful Idiots ci sarà una giornalista veterana impegnata nel mondo del mercato immobiliare di lusso di New York ... cinematographe.it scrive