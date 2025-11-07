Meryl Streep e Sigourney Weaver protagoniste di Useful Idiots di Apple TV

Meryl Streep e Sigourney Weaver hanno appena firmato per recitare in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots, diretto dal regista di una serie fantascientifica per Apple TV. Hanno vinto numerosi premi, tra cui tre Oscar per la Streep (“Kramer contro Kramer”, “La scelta di Sophie” e “The Iron Lady”) e due Golden Globe per la Weaver (“Gorilla nella nebbia” e “Una donna in carriera”). Non avevano mai recitato insieme in un progetto prima, nonostante siano due degli attori più iconici dell’industria dell’intrattenimento. Ma tutto sta per cambiare, ora che Streep e Weaver sono state scritturate per Useful Idiots, secondo Deadline. 🔗 Leggi su Cinefilos.it