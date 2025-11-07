Mercato San Severino lavori iniziati per il Vallone Traino a Costa

Mitigazione del rischio idrogeologico: lavori presso il Vallone Traino, in località Costa. Un’opera di difesa ingegneristica strutturale destinati a dotare uno dei punti maggiormente fragili del territorio sanseverinese di una solida protezione dal rischio idrogeologico. «È un intervento strategico per la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia dei cittadini – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – non parliamo delle solite toppe come palliativo temporaneo, ma di un’opera strutturale di messa in sicurezza in una zona del territorio maggiormente esposta a smottamenti ed allagamenti in coincidenza di fenomeni meteorologici di particolare intensità ormai sempre più frequenti ed improvvisi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mercato San Severino, lavori iniziati per il Vallone Traino, a Costa

