Mendes | Non capisco tutto il rumore intorno a Yamal Abbiamo tutti avuto 18 anni quello che dobbiamo fare è sostenerlo

L’agente portoghese Jorge Mendes, ha voluto prendere la parola per difendere Lamine Yamal, la giovane stella del Barcellona, finito al centro di un grande clamore mediatico nelle ultime settimane. Ecco le sue parole a Mundo Deportivo. Le parole di Mendes. Cosa pensa del momento attuale che circonda Lamine Yamal e del clamore mediatico esploso intorno a lui, soprattutto dopo El Clásico? «Non capisco tutto il rumore intorno a Lamine Yamal. Abbiamo tutti avuto 18 anni e siamo stati giovani una volta. Come ha detto il presidente Laporta, quello che dobbiamo fare è sostenerlo e aiutarlo il più possibile, perché è una grande risorsa per il club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

