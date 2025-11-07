Meloni | lotta a dipendenze è sfida prioritaria per lo Stato

Ildenaro.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 nov. (askanews) – La lotta a tutte le dipendenze è “una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla settima Conferenza in materia. La premier ha rimarcato come la stessa organizzazione della Conferenza è “costruita in maniera da rispecchiare la vastità e i cambimenti della materia. Non ha precedenti lo spazio dedicato alle dipendenze diverse da quelle da stupefacenti, e si accompagna al cambio del nome del Dipartimento” che è diventato “Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze: non una scelta nominalistica, ma la volontà di dare indicazione su una visione più ampia del fenomeno che affrontiamo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

meloni lotta dipendenze 232Droga, Mattarella: "Tragedia che richiede impegno corale e costante". Meloni: "Istituzioni unite" - All'Auditorium della tecnica di Roma la settima Conferenza nazionale sulle dipendenze. Da adnkronos.com

Droga: Meloni, in battaglia contro le dipendenze nessuno resterà solo - Nel contrasto alle dipendenze "nessuno &#232; solo o rimarrà solo, nessun ragazzo, nessun genitore, nessun volontario sarà abbandonato a ... Secondo agenzianova.com

meloni lotta dipendenze 232Meloni “Impegno corale delle istituzioni sulle dipendenze, &#232; una sfida prioritaria per l’Italia” - La premier Giorgia Meloni "Impegno corale delle istituzioni sulle dipendenze, è una sfida prioritaria per l'Italia" ... Lo riporta italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Lotta Dipendenze 232