Meloni | lotta a dipendenze è sfida prioritaria per lo Stato

Milano, 7 nov. (askanews) – La lotta a tutte le dipendenze è “una sfida che lo Stato italiano considera prioritaria”. Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla settima Conferenza in materia. La premier ha rimarcato come la stessa organizzazione della Conferenza è “costruita in maniera da rispecchiare la vastità e i cambimenti della materia. Non ha precedenti lo spazio dedicato alle dipendenze diverse da quelle da stupefacenti, e si accompagna al cambio del nome del Dipartimento” che è diventato “Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze: non una scelta nominalistica, ma la volontà di dare indicazione su una visione più ampia del fenomeno che affrontiamo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it