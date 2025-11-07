Melissa Satta shopping di lusso col sacchetto anonimo e poi fuga in taxi

Un pomeriggio d’autunno nel centro di Milano: Melissa Satta si dedica a una serie di commissioni che mescolano benessere personale e lusso discreto. Prima una visita dalla dermatologa per un trattamento di bellezza, poi una tappa strategica in una delle boutique più esclusive della città. Il tutto con un look street che bilancia comfort e raffinatezza, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile, anche nelle occasioni più informali. Si prende cura di sé. Con la maschera sul volto Con una storia Instagram, Melissa Satta ha annunciato di essere passata dalla dermatologa per “tenere a bada la mia dermatite”. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Melissa Satta, shopping di lusso col sacchetto anonimo e poi fuga in taxi

