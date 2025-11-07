Maxton Hall 2 la recensione | torna il teen drama fenomeno ma è sempre la stessa solfa

La serie tedesca che ha battuto ogni record su Prime Video torna con la seconda stagione e, sebbene leggermente migliorata, affonda in un buco nell'acqua. In streaming. Esistono pochi fenomeni mondiali inspiegabili tanto quanto Maxton Hall. Una serie che parte da strade profondamente già battute nel genere teen drama per parlare di disparità sociale ma lasciando tutto in superficie e proponendo protagonisti abbastanza respingenti. Eppure, su Prime Video ha battuto record su record. Ora, eccoci qui a parlare della seconda stagione, che prova a migliorare alcuni aspetti. Tuttavia, fallisce miseramente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Maxton Hall 2, la recensione: torna il teen drama fenomeno, ma è sempre la stessa solfa

MAXTON HALL 2 USCIRÀ VENERDÌ 7 NOVEMBRE CON I PRIMI 3 EPISODI Ecco le date di uscita dei restanti: 14 novembre – Episodio 4 21 novembre – Episodio 5 28 novembre – Episodio 6

