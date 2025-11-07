Maxi-intervento da 1,5 milioni di euro alla Ponticella

Bolognatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via i cantieri alla Ponticella, nel territorio di San Lazzaro di Savena, un intervento, finanziato con 1,5 milioni di euro, grazie al bando del Programma regionale - Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). I primi lavori, partiti nelle aree di via Brizzi e via Edera, sono tra i più lunghi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maxi variazione al bilancio. La Provincia investe 15 milioni su strade, scuole ed Erasmus+ - Il consiglio provinciale vara un’importante variazione di bilancio per quasi 15 milioni di euro che consentiranno di avere a disposizioni ingenti risorse da indirizzare verso viabilità, scuole e ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Provincia, piano da 15 milioni di euro: "Asfalto su 130 chilometri di strade" - C’è una mappa molto grande in cui contrastano due colori sul bianco del foglio: il giallo e il rosso. Segnala ilrestodelcarlino.it

Via al restyling del mercato di Macerata: ecco il maxi intervento da 8 milioni - Nei giorni scorsi ruspe, bulldozer e gru in azione per bonificare la parte esterna e di confine della struttura dalle ... Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Intervento 15 Milioni