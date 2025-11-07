Maxi-intervento da 1,5 milioni di euro alla Ponticella
Al via i cantieri alla Ponticella, nel territorio di San Lazzaro di Savena, un intervento, finanziato con 1,5 milioni di euro, grazie al bando del Programma regionale - Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale). I primi lavori, partiti nelle aree di via Brizzi e via Edera, sono tra i più lunghi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Condivido pienamente l'analisi dell'ing. Ilenia Magaldi. Spendere 85 milioni per ammodernare la SS 92 è un intervento inutile che non risolve l'isolamento. La Basilicata ha bisogno di infrastrutture strategiche come la Lauria-Candela, il completamento della S - facebook.com Vai su Facebook
Maxi variazione al bilancio. La Provincia investe 15 milioni su strade, scuole ed Erasmus+ - Il consiglio provinciale vara un’importante variazione di bilancio per quasi 15 milioni di euro che consentiranno di avere a disposizioni ingenti risorse da indirizzare verso viabilità, scuole e ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Provincia, piano da 15 milioni di euro: "Asfalto su 130 chilometri di strade" - C’è una mappa molto grande in cui contrastano due colori sul bianco del foglio: il giallo e il rosso. Segnala ilrestodelcarlino.it
Via al restyling del mercato di Macerata: ecco il maxi intervento da 8 milioni - Nei giorni scorsi ruspe, bulldozer e gru in azione per bonificare la parte esterna e di confine della struttura dalle ... Scrive corriereadriatico.it