Maxi controllo interforze a Frosinone | 70 persone identificate droga scoperta in un bar e un irregolare fermato
Nella serata di ieri, su disposizione del Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, la Polizia di Stato, congiuntamente ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nel capoluogo e nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Altre letture consigliate
Catania: chiuso ristorante al centro, trovate blatte e un topo morto Chiuso un ristorante del centro storico di Catania dopo un controllo interforze che ha portato alla luce gravi carenze igieniche, lavoro nero e alimenti non tracciabili. Nel locale sito in via Sant'Eu - facebook.com Vai su Facebook
Controllo interforze: trovato hashish occultato nei pressi di un bar - Stanislao Caruso, la polizia di stato assieme ai carabinieri e alla guardia di finanza hanno eseguito ... Lo riporta ciociariaoggi.it
Gela, maxi operazione interforze ad “Alto Impatto”: denunce e sequestri nel centro storico - Una vasta operazione interforze di controllo del territorio si è svolta nella giornata di ieri, 29 ottobre, a Gela, nell’ambito delle attività coordinate per il rafforzamento della sicurezza pubblica. Riporta lasicilia.it
Arrestato in maxi blitz interforze a Salerno, Riesame annulla - Il tribunale del Riesame di Salerno (presidente Dolores Zarone) ha annullato la misura cautelare del carcere notificata a Giuseppe D'Auria, difeso dall'avvocato Gioacchino Genchi, arrestato lo scorso ... ansa.it scrive