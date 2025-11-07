Maxi controllo interforze a Frosinone | 70 persone identificate droga scoperta in un bar e un irregolare fermato

Nella serata di ieri, su disposizione del Questore della Provincia di Frosinone, dott. Stanislao Caruso, la Polizia di Stato, congiuntamente ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nel capoluogo e nelle zone limitrofe. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it