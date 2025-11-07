« Sentire parlare di patrimoniale mi fa venire i brividi: significa essere completamente sganciati dal Paese reale». Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a «24 Mattino», su RaiNews24. «In Italia la pressione fiscale è già opprimente, e questo governo sta facendo i salti mortali per alleggerire il peso delle tasse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Matilde Siracusano: "Sentire parlare di patrimoniale mi fa venire i brividi. Mi auguro si possa realizzare la flat tax"