Massimo Giletti va in difesa della Rocca di Montefiore | La stanno devastando intervenga de Pascale
“Una campagna a difesa della Rocca Malatestiana”. Sono destinate a fare scalpore le parole pronunciate dal giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti in radio nel corso della trasmissione di Rtl 102.5 andata in onda nella mattinata di venerdì (7 novembre). Nel finale dell’appuntamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
In prima serata l’ultima puntata di ‘Blanca’ vince facile il confronto col ‘Grande Fratello’ nip, con Sonia Bruganelli nel cast e Claudio Amendola ospite. Sul podio sale Massimo Giletti che con Di Pietro e Lacerenza stacca Augias e Porro. Bene GialappaShow co - facebook.com Vai su Facebook
È quasi l'ora di una nuova puntata di $TvTalk In questa puntata Massimo Giletti, Paolo Belli, Pierpaolo Spollon, Francesca Mannocchi e Nicola Gratteri - oltre ai nostri affezionati opinionisti? Sabato pomeriggio, sempre alle 15, su $Rai3 - X Vai su X
Garlasco, Giletti sconcertato: "Lo scopriamo solo adesso". E lo scoop sulla consulenza Garofano criticato: "Un teatrino" - A Lo Stato delle Cose si parla della consulenza del Generale Luciano Garofano mai depositata, con il diretto interessato che racconta i fatti e Giletti sorpreso ... Come scrive libero.it
Garlasco, Giletti chiede scusa a De Rensis dopo le tensioni: "Un gentleman". E la ragazza senzatetto a casa di Lovati - Nella puntata del 13 ottobre nuove rivelazioni su Mario Venditti, ex Procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione, e su Massimo Lovati, avvocato di Sempio ... libero.it scrive