Marsiglia-Stade Brestois sabato 08 novembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Sconfitto nuovamente in Champions contro l’Atalanta il Marsiglia di De Zerbi cerca almeno di proseguire il suo ottimo cammino in Ligue1, affrontando in casa lo Stade Brestois. I Phoceens sono stati surclassati dai bergamaschi ben oltre il risultato del campo, con il rigore fallito dagli orobici e altre occasioni per andare in vantaggio fino al gol di Samardzic nel finale. Qualificazione che adesso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
