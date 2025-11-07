Marotta | Stadio? troppa lentezza burocratica | vogliamo un club in grado…
Marotta. Il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, è intervenuto durante il Football Business Forum ospitato oggi alla SDA Bocconi di Milano, occasione che ha riunito dirigenti, imprenditori e figure di spicco del mondo calcistico per discutere di sostenibilità e innovazione nel calcio moderno. Nel corso del suo intervento, Marotta ha toccato diversi temi cruciali per il futuro del club nerazzurro, soffermandosi soprattutto sul nuovo stadio di San Siro e sulla situazione economico-finanziaria dell’ Inter. Il dirigente ha ribadito quanto il recente acquisto dello stadio Meazza, condiviso con il Milan, rappresenti un passaggio storico, ma ha anche evidenziato le difficoltà legate alla burocrazia italiana: “ Il problema principale resta la lentezza burocratica, un fattore che spesso ostacola lo sviluppo delle infrastrutture e penalizza la competitività dei nostri club rispetto a quelli esteri “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
Il presidente dell' #Inter Giuseppe #Marotta sul nuovo stadio: «Punteremo su modernità, qualità e sicurezza» - X Vai su X
? Inter, Marotta sullo stadio dopo il rogito: "San Siro è un'icona, ma oggi è una giornata storica" - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: "San Siro, troppa lentezza burocratica. Il bilancio dell'Inter frutto dei proventi dall'estero" - Ospite nel contesto del Football Business Forum, in svolgimento oggi presso la SDA Bocconi a Milano, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha espresso il proprio parere su vari argomenti al centro ... Scrive msn.com
Marotta: “San Siro? La modernità e le esigenze del calcio richiedono questi cambiamenti” - "Negli ultimi 15 anni, in Italia sono stati ammodernati solamente tre stadi, siamo fanalino di coda in Europa": le sue parole ... Secondo gianlucadimarzio.com
Marotta (Inter): "Acquisto stadio San Siro evento storico per Milano e l'Italia" - Leggi su Sky Sport l'articolo Marotta (Inter): 'Acquisto stadio San Siro evento storico per Milano e l'Italia' ... Riporta sport.sky.it