Marotta | Stadio? troppa lentezza burocratica | vogliamo un club in grado…

Marotta. Il presidente dell’ Inter, Beppe Marotta, è intervenuto durante il Football Business Forum ospitato oggi alla SDA Bocconi di Milano, occasione che ha riunito dirigenti, imprenditori e figure di spicco del mondo calcistico per discutere di sostenibilità e innovazione nel calcio moderno. Nel corso del suo intervento, Marotta ha toccato diversi temi cruciali per il futuro del club nerazzurro, soffermandosi soprattutto sul nuovo stadio di San Siro e sulla situazione economico-finanziaria dell’ Inter. Il dirigente ha ribadito quanto il recente acquisto dello stadio Meazza, condiviso con il Milan, rappresenti un passaggio storico, ma ha anche evidenziato le difficoltà legate alla burocrazia italiana: “ Il problema principale resta la lentezza burocratica, un fattore che spesso ostacola lo sviluppo delle infrastrutture e penalizza la competitività dei nostri club rispetto a quelli esteri “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it