Marotta | Il bilancio è ok se vinci il campionato Sugli investimenti di Oaktree dico questo

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione attuale dei nerazzurri in questo inizio stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Marotta ha parlato al Football Business Forum in corso alla Bocconi a Milano della situazione dell’ Inter. INNOVAZIONE – «Io sono un pochino datato per cui nei miei quasi 50 anni di esperienza professionistica ho vissuto proprio contemporaneamente il cambiamento dall’imprenditore al mecenatismo, l’imprenditore andava soprattutto a raggiungere l’obiettivo sportivo e poi a fine anno si passava dal ragioniere e si ripianava la perdita. 🔗 Leggi su Internews24.com

