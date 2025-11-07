Inter News 24 Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione attuale dei nerazzurri in questo inizio stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Marotta ha parlato al Football Business Forum in corso alla Bocconi a Milano della situazione dell’ Inter. BILANCIO IN ATTIVO – «Per la prima volta è stato chiuso un bilancio in attivo e c’è stato un traguardo storico con la firma per l’acquisto di San Siro. Non è nato per caso: c’è stata lungimiranza e accortezza da parte della società. Siamo riusciti ad andare avanti con la nostra filosofia, la proprietà ha fissato linee guida precise e obiettivi precisi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta: «Così nasce il bilancio in attivo, vi svelo i meriti di Oaktree. Serie A? Modric dimostra una cosa»