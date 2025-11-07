Marotta | Bilancio Inter in attivo? Evento storico come il rogito per il nuovo stadio

Il Presidente e ad del club nerazzurro è intervenuto nel primo panel del Football Business Forum, “Investing in Football’s future": "Le società sono come una locomotiva, dove i risultati sportivi fanno da traino a obiettivi economici e finanziari". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marotta bilancio inter attivoMarotta: "BIlancio Inter in attivo è traguardo storico come il nuovo San Siro" - Su San Siro: "Rogito firmato, un'ora dopo la Procura aveva un fascicolo. Secondo msn.com

marotta bilancio inter attivoMarotta: "San Siro, troppa lentezza burocratica. Il bilancio dell'Inter frutto dei proventi dall'estero" - Ospite nel contesto del Football Business Forum, in svolgimento oggi presso la SDA Bocconi a Milano, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha espresso il proprio parere su vari argomenti ... Riporta msn.com

