Manutenzione straordinaria al Metromare servizio serale sospeso in anticipo
Da lunedì 10 a venerdì 14 novembre e nelle stesse giornate dal 17 al 21 novembre, al fine di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria all’infrastruttura del Metromare il servizio serale verrà sospeso in anticipo.L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
