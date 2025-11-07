Manovra | Siracusano ' ristrutturiamo conti pubblici e aiutiamo ceto medio'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Il Financial Times ha riconosciuto la solidità del governo Meloni, sottolineando come l'Europa dovrebbe guardare all'Italia come modello di stabilità politica e di credibilità sui mercati. Con questa manovra mettiamo in ordine i conti, favorendo un'uscita anticipata dalla procedura di deficit eccessivo e introducendo misure concrete per migliorare la vita dei lavoratori e del ceto medio”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a RaiNews24. “Destiniamo 2,5 miliardi di euro all'aumento dei salari, confermiamo il taglio strutturale del cuneo fiscale e rendiamo più competitivo il lavoro attraverso una tassazione agevolata sugli incrementi retributivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
