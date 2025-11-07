Manovra sciopero generale il 12 dicembre | l’annuncio della Cgil
(Adnkronos) – La Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di bilancio del governo per il 12 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina il presidente dell'assemblea generale della Cgil, Fulvio Fammoni, durante l'assemblea nazionale dei delegati e delle delegate "Democrazia al lavoro", dal titolo "Per cambiare una legge di bilancio ingiusta" in corso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
