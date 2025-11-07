Manovra sciopero generale il 12 dicembre La Cgil | Per cambiare una legge di bilancio ingiusta

La Cgil ha indetto uno sciopero generale contro la legge di bilancio del governo per il 12 dicembre. Lo ha annunciato questa mattina il presidente. 🔗 Leggi su Leggo.it

