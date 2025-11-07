ROMA – “La Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì. Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana”. E’ quanto dichiara il segretario della Lega, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vice presidente del consiglio, Matteo Salvini (foto). L'articolo Manovra, Salvini: “Chissà come mai lo sciopero della Cgil proprio di venerdì.” L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Manovra, Salvini: “Chissà come mai lo sciopero della Cgil proprio di venerdì…”