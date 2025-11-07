Manovra la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini | Legge sbagliata non aumenta i salari

Tgcom24.mediaset.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mobilitazione per protestare contro la legge di bilancio del governo, giudicata insufficiente a tutelare salari, pensioni e welfare. "Incentiva le disuguaglianze, e non lo diciamo solo noi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

manovra la cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre landini legge sbagliata non aumenta i salari

© Tgcom24.mediaset.it - Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini: "Legge sbagliata, non aumenta i salari"

Approfondisci con queste news

manovra cgil proclama scioperoSciopero generale nazionale il 12 dicembre, la Cgil proclama protesta contro la Manovra del governo Meloni - La Cgil proclama lo sciopero generale nazionale venerdì 12 dicembre contro la manovra del governo Meloni. fanpage.it scrive

Manovra 2026, Cgil: “Il 12 dicembre sciopero generale” - L’astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è indetta ... Secondo lapresse.it

manovra cgil proclama scioperoSciopero generale il 12 dicembre, Cgil in piazza contro la Manovra - La Cgil ha proclamato per il 12 dicembre uno sciopero generale per protestare contro la Manovra finanziaria, dopo le rilevazioni che hanno rilevato vantaggi per i più ricchi ... Riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Cgil Proclama Sciopero