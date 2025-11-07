Manovra la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini | Legge sbagliata non aumenta i salari

La mobilitazione per protestare contro la legge di bilancio del governo, giudicata insufficiente a tutelare salari, pensioni e welfare. "Incentiva le disuguaglianze, e non lo diciamo solo noi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Manovra, la Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre | Landini: "Legge sbagliata, non aumenta i salari"

