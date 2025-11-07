Manovra la Cgil ha deciso lo sciopero generale per venerdì 12 dicembre contro la legge di bilancio
L’assemblea dei delegati della Cgil ieri ha deciso lo sciopero generale per il 12 dicembre, contro la legge di bilancio del Governo. L’annuncio è stato dato oggi nel corso di una iniziativa del sindacato a Firenze da Fulvio Fammoni, presidente dell’assemblea generale Cgil. All’iniziativa partecipa anche il segretario generale Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Feedpress.me
