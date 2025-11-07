Manovra Gualtieri | Il Governo corregga subito il taglio da 50 mln alla Metro C – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 07 novembre 2025 "Vogliamo andare avanti. Dal 2026 apriremo i cantieri per il prolungamento della Metro C fino a Farnesina. Lo ripetiamo molto fermamente: il Governo ritiri subito il taglio da 50 milioni alla Metro C. Si corregga subito questo errore" così il sindaco di Roma Gualtieri nel corso del suo discorso alla città. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
