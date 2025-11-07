Manovra | Boccia Pd ' governo aiuta ricchi e lascia poveri senza cure'
Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Mentre il governo Meloni regala miliardi ai redditi più alti, 5,8 milioni di italiani, il 9,9% della popolazione, rinunciano a curarsi. È la fotografia di un Paese rovesciato: i ricchi ricevono di più, i poveri restano soli. I dati Istat e Banca d'Italia lo dicono con chiarezza: un dirigente o un manager guadagnerà oltre 400 euro in più dal taglio Irpef, un operaio appena 23. Una redistribuzione al contrario, che toglie a chi ha meno per dare a chi ha di più". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "E mentre i salari perdono valore e la sanità pubblica crolla - prosegue - il governo sceglie di premiare chi non ha bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
