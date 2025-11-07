Manovra 2026 Cgil | Il 12 dicembre sciopero generale
La Cgil proclama lo sciopero generale per il 12 dicembre. L’astensione dal lavoro di tutti i settori e di tutti i lavoratori e delle lavoratrici è indetta dall’assemblea generale, è stata decisa “contro una legge di bilancio ingiusta e sbagliata”. L’annuncio è stato dato durante l’evento ‘Democrazia al lavoro’ a Firenze. “Non lo diciamo solo noi. Prima o poi, nonostante la propaganda, la verità viene a galla. Si tratta di una legge di Bilancio che premia i più ricchi e non i più poveri, che incentiva le disuguaglianze, che prevede una crescita sostanzialmente zero, che non stanzia un euro per investimenti pubblici. 🔗 Leggi su Lapresse.it
