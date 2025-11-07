Con ogni probabilità questa partita tra Manchester City e Liverpool non sarà la sfida decisiva per il titolo, a meno che l’Arsenal non si crei problemi da solo. In ogni caso il campionato è ancora lungo e poi la battaglia per un posto nelle prime quattro al momento vede alcune outsider che non andrebbero troppo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Liverpool (domenica 09 novembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Phli Foden l’uomo da seguire