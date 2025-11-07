Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa su richiesta della Procura della Repubblica e in accordo con le risultanze investigative elaborate dai Carabinieri. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, riguarda un uomo e una donna, indagati per una truffa aggravata commessa a Maiori nel mese di luglio 2025 ai danni di un’ anziana signora. Secondo l’ipotesi accusatoria, condivisa allo stato dal GIP, nella mattinata del fatto – intorno alle ore 9. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maiori (SA), arrestati un uomo e una donna per truffa aggravata