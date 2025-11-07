Mack & Schühle Italia acquisisce la maggioranza della storica azienda di vino sfuso Antonio Divella

Gamberorosso.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il 75% delle quote il gruppo punta ad uno stoccaggio di 250mila ettolitri. La gestione sarà ancora affidata alla famiglia pugliese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

