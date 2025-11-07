Mack & Schühle Italia acquisisce la maggioranza della storica azienda di vino sfuso Antonio Divella
Con il 75% delle quote il gruppo punta ad uno stoccaggio di 250mila ettolitri. La gestione sarà ancora affidata alla famiglia pugliese. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#MackAndSchühleItalia acquisisce il 75% delle #quote di #VinicolaAntonioDivella. L’ #amministratoreunico #FedeleAngelillo: “l’operazione rafforza la filiera produttiva e amplia la capacità di stoccaggio a 250.000 ettolitri” - X Vai su X
Ilja Dragunov ha preso l'eredità di Sami Zayn: anche lui sta mettendo in palio il suo Title in delle Open Challenge! Non perderti l'episodio di WWE SmackDown con commento in italiano in onda dalle 23:30 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! - facebook.com Vai su Facebook
Mack & Schuhle Italia a Vinitaly 2025 – vino biologico, vegano, a basso contenuto alcolico - Il primo vino biologico, vegano, a basso contenuto alcolico, al Vinitaly lo presenta un’azienda pugliese, Mack & Schuhle Italia, con base a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, e che fa capo ... Segnala newsfood.com
IL VIDEO. A Vinitaly Mack & Schuhle Italia presenta due nuovi progetti - Vinitaly 2025: alla kermesse italiana più importante del mondo vitivinicolo, tra aziende, produttori ed ogni regione del territorio nazionale presente anche Mack & Schuhle ... Secondo ildolomiti.it
A Vinitaly Mack & Schuhle Italia presenta due nuovi progetti - Vinitaly 2025: alla kermesse italiana più importante del mondo vitivinicolo, tra aziende, produttori ed ogni regione del territorio nazionale presente anche Mack & ... Secondo stream24.ilsole24ore.com