L' Urologia di Casa Sollievo sul tetto d' Italia | il prof Annese esegue intervento in diretta con la metodica UroLift
Giovedì 6 novembre, a Sorrento, l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza è stato protagonista di una sessione didattica di altissimo livello durante il 98esimo congresso nazionale della Società Italiana di Urologia. L'unità di Urologia dell'ospedale di San Giovanni Rotondo si è collegata in diretta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
