L' uomo che urlò al vento sabato 8 novembre presentazione del libro di Massimo Gagliardini ai Bottini dell' Olio
Sabato 8 novembre, alle 17.30 alla Biblioteca comunale Bottini dell’Olio, sarà presentato il libro di Massimo Gagliardini “L'uomo che urlò al vento” (Brè Edizioni). Con l’autore Simone Bachini, giornalista e video maker. Il libro è un’opera che esplora i lati più fragili e oscuri dell’animo umano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Altre letture consigliate
ICEPEAK Giacca vento sci Disponibile in altre varianti colori Uomo e donna - facebook.com Vai su Facebook
Forte vento sul lago d’Iseo, recuperato un uomo in difficoltà con la canoa - Diversi gli interventi di vigili del fuoco e carabinieri con le loro motovedette: il più serio per soccorrere un uomo di 57 anni la cui ... Segnala ecodibergamo.it