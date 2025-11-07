L' uomo che urlò al vento sabato 8 novembre presentazione del libro di Massimo Gagliardini ai Bottini dell' Olio

Sabato 8 novembre, alle 17.30 alla Biblioteca comunale Bottini dell’Olio, sarà presentato il libro di Massimo Gagliardini “L'uomo che urlò al vento” (Brè Edizioni). Con l’autore Simone Bachini, giornalista e video maker. Il libro è un’opera che esplora i lati più fragili e oscuri dell’animo umano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it