Lungo le vie del cuore il documentario sulla storia della Società Teosofica Italiana

Perugiatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo le vie del Cuore’ è un film necessario. In un momento storico come quelloattuale in cui ci troviamo - in assoluta carestia etica e spirituale - ciò che i Teosofistanno preservando dalla barbarie assume un significato talmente profondo danon poter essere ignorato: i Principi che i Teosofi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Settebello, nel cuore della leggenda, il documentario su Rai2 - Nel cuore della leggenda", un documentario che racconta la storia sportiva di una delle squadre più forti del nostro Paese: la ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lungo Vie Cuore Documentario