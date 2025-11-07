Il canadese Felix Auger-Aliassime è ancora davanti all’ azzurro Lorenzo Musetti all’ ottavo posto della Race to Turin, piazzamento che assegnerà l’ ultimo pass ancora in palio per le ATP Finals in singolare: l’azzurro potrà operare il sorpasso vincendo la finale dell’ATP 250 di Atene. Felix Auger-Aliassime, infatti, ha chiuso la Race a quota 3845, mentre l’azzurro dopo l’approdo all’ultimo atto in Grecia si trova a 3840, ovvero a soli 5 punti dal canadese: Musetti è quindi costretto a battere il serbo Novak Djokovic per conquistare le Finals. L’ ottavo classificato finirà nel girone di Jannik Sinner alle Finals e sfiderà l’azzurro all’esordio, mentre il nono sarà la prima riserva, ma potrebbe prendere proprio il posto del serbo Novak Djokovic qualora questi decidesse di dare forfait al torneo di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’ultima fatica di Lorenzo Musetti: battere Novak Djokovic per realizzare il sogno ATP Finals!