Lui costretto a fare un passo indietro La rabbia di Giorgia Meloni e il clamoroso annuncio

C’è un clima teso e sussurrato nei corridoi dei palazzi romani, dove una notizia sembra avere acceso una miccia che nessuno si aspettava. Sguardi interrogativi, telefoni che squillano e un nome che rimbalza su tutte le bocche: Brunetta. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo caso che ha travolto la politica di fine anno? Il racconto inizia lontano dai riflettori, quando la decisione di un aumento di stipendio scatena una reazione a catena capace di scuotere persino la premier Giorgia Meloni. Tra indignazione e una corsa contro il tempo, la vicenda si trasforma in un vero terremoto istituzionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

