Lucignano accoglie 24 studenti statunitensi | prosegue il gemellaggio con l’Accademia Europea di Firenze

Arezzo, 7 novembre 2205 – Si rinnova e si rafforza l’amicizia t ra Lucignano e gli studenti americani dell’Accademia Europea di Firenze, grazie al progetto di scambio culturale che ha portato nel borgo toscano 24 studenti della Elon University del North Carolina, ospitati per tre giorni dalle famiglie lucignanesi. Ad accoglierli nella Sala Don Enrico Marini, la sindaca di Lucignano Roberta Casini, l’assessora alla scuola Elena Cresti e l’assessore a cultura e turismo Stefano Cresti, che hanno dato loro il benvenuto a nome di tutta la comunità, consegnando una gadget bag realizzata per l’occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

