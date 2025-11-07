Lovati | Ho preso solo i miei soldi Sempio? Lo aspetto a braccia aperte
“ Vorrei dire che è stata una bella partita, quella che ho giocato al fianco di Andrea Sempio dal 2017 a pochi giorni fa, ma non è finita qui. È una partita che è stata sospesa per me ”. Così Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio - che aveva seguito anche in occasione della sua seconda indagine nel 2017, non solo in questa del 2025, in cui è stato sostituito da circa un mese con Liborio Cataliotti - ha esordito in un’intervista esclusiva rilasciata a Quarto Grado, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. Il nodo dei contanti e della corruzione. Lovati è al centro della cronaca non solo per le indagini a carico di Andrea Sempio sul delitto di Garlasco, ma anche per un’indagine per presunta corruzione condotta dalla procura di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
