Lotto Cerveteri baciata dalla fortuna | vinti oltre 91mila euro

Cerveteri, 7 novembre 2025 – Lazio baciato dalla fortuna nell'ultima estrazione del 10eLotto e del Gioco del Lotto – riporta l'Agenzia Agimeg. Sono stati vinti premi per 166.500 euro. A Cerveteri, in provincia di Roma, è stato centrato il terno (e tre ambi) 12-23-73 sulla ruota capitolina che ha portato nelle tasche di un appassionato dei 90 numeri ben 91.500 euro. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Sergio Angelucci. A Roma è stato centrato l'ambo secco 47-66 sulla ruota di Bari che ha premiato un fortunato giocatore con 10.000 euro.