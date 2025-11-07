Lotto Cerveteri baciata dalla fortuna | vinti oltre 91mila euro
Cerveteri, 7 novembre 2025 – Lazio baciato dalla fortuna nell’ultima estrazione del 10eLotto e del Gioco del Lotto – riporta l’Agenzia Agimeg. Sono stati vinti premi per 166.500 euro. A Cerveteri, in provincia di Roma, è stato centrato il terno (e tre ambi) 12-23-73 sulla ruota capitolina che ha portato nelle tasche di un appassionato dei 90 numeri ben 91.500 euro. La schedina vincente è stata giocata nella ricevitoria di via Sergio Angelucci. A Roma è stato centrato l’ambo secco 47-66 sulla ruota di Bari che ha premiato un fortunato giocatore con 10.000 euro. Con il 10eLotto, sono stati vinti 50. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Argomenti simili trattati di recente
Cerveteri in lutto, addio a Daniela Biscetti. Aveva 45 anni - facebook.com Vai su Facebook
SULMONA BACIATA DALLA FORTUNA: VINTI 23.750 EURO AL LOTTO - Questa volta la città peligna festeggia grazie a una nuova vincita ... Si legge su reteabruzzo.com
La fortuna bacia Milano, vinti 50mila euro al Lotto - Durante l’ultima estrazione di martedì 4 novembre un giocatore ha realizzato una vincita da 50. Segnala milanotoday.it
Il Jackpot sfiora i 45 milioni: Lotto, SuperEnalotto, Simbolotto e 10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 30 agosto. Le quote - Lotto, Superenalotto e 10eLotto, ecco i numeri vincenti dell'estrazione di oggi sabato 30 agosto 2025. Come scrive corriereadriatico.it