Tempo di lettura: 2 minuti Sono in costante crescita tra i giovani i casi di anoressia, un male subdolo che lacera la mente ed il corpo. Ma non è un destino inesorabile. Sono tanti quelli che riescono con forza e coraggio a farcela. Un racconto di speranza arriva da una giovane che è riuscita a vincere la sua battaglia riprendendo in mano la sua vita. “Una storia di forza, rinascita e solidarietà che merita di essere raccontata”: è quella di Chiara che ha combattuto e vinto una battaglia difficile contro l’anoressia, riuscendo con grande determinazione a riprendere in mano la propria vita. Oggi è una giovane donna che, nonostante la propria sordità e le difficoltà legate all’ansia e agli attacchi di panico, ha scelto di trasformare la sua fragilità in una risorsa per gli altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotta all’anoressia, la storia di Chiara e la forza di chi ha vinto la sua battaglia