Lo shutdown Usa lascia senza stipendio gli italiani che lavorano nelle basi militari americane
Bloccati gli stipendi dei dipendenti italiani che lavorano nelle basi militari americane presenti nel nostro Paese. Lo shutdown da parte del governo degli Stati Uniti, a seguito della mancata appella legge di bilancio, ha lasciato senza stipendio 1.500 persone. Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione del personale civile non statunitense. Lo stallo - spiegano i sindacati - coinvolge lavoratrici e lavoratori delle basi di Vicenza, Aviano e Livorno". Le due organizzazioni sindacali hanno anche chiesto un intervento urgente delle istituzioni italiane, con una missiva trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai ministeri degli Esteri, della Difesa e del Lavoro, nonché all'ambasciatore Usa in Italia, affinché venga garantita la tutela dei lavoratori italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
