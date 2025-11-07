Livorno sul muro dell' acquario i nomi dei bambini uccisi a Gaza | lo straziante elenco di chi non ha avuto il tempo di crescere
Mohammed, 2 anni. Salma, 6 anni. Mira, 5 anni. Lynn, 12 anni. Non sono solo nomi, ma vite interrotte troppo presto. Mani che non impareranno mai a scrivere, voci che non rideranno più, frammenti di un'infanzia che la guerra in corso a Gaza ha cancellato in un attimo. All’esterno dell’Acquario di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
