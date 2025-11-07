Livorno ritrova i suoi Bimbi Sperduti | tre eventi per far incontrare riflettere e crescere i giovani
La Consulta Giovanile ha presentato il progetto "Bimbi sperduti" il cui obiettivo è quello di favorire l’aggregazione dei giovani in contesti di scambio sociale e culturale. Nell'occasione è stato anche sottoscritto un protocollo di collaborazione con l’associazione ThisIntegra, rappresentata dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
