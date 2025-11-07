LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | tra pochi minuti al via le FP1 di Portimão

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Il box Ducati torna quindi ad essere composto da soli italiani. Con Bulega ci sarà Francesco Bagnaia che in Portogallo cerca di riprendersi il terzo posto nella classifica piloti. 11.33 La giornata di oggi segna l’esordio in MotoGP di Nicolò Bulega in Ducati al posto dell’infortunato Marc Marquez. Il reggiano, dopo il secondo posto nel Mondiale SBK, è pronto ad affrontare il suo primo weekend in classe regina. 11.28 Sul circuito di Portimão le FP1 della classe regina scatteranno alle ore 11.45. 11.25 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

