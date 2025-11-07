LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Alex Marquez sempre davanti Bulega dietro Bagnaia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Marini sale in sesta casella. 12.08 Torna in pista Alex Marquez, Bulega e Bagnaia ancora ai box. 12.07 Bezzecchi non si migliora e resta decimo. 12.05 25? al termine, piloti ora ai box. 12.05 Le prime cinque posizioni virtuali: Alex Marquez, Zarco (+0.349), Aldeguer (+0.540), Morbidelli (+0.641) e Pedro Acosta (+0.646). 12.03 Attenzione alla variabile meteo. Le nuvole stanno invadendo Portimão. 12.01 Bagnaia non si migliora e resta sedicesimo, dietro di lui Bulega. 12.00 Bene invece Morbidelli in quarta piazza. 11.59 Bagnaia non perfetto in questo primo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Oasport.it
