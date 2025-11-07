LIVE MotoGP GP Portogallo 2025 in DIRETTA | Alex Marquez in testa alle FP1 distante Bagnaia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Bagnaia non si migliora e resta sedicesimo, dietro di lui Bulega. 12.00 Bene invece Morbidelli in quarta piazza. 11.59 Bagnaia non perfetto in questo primo quarto d’ora. L’italiano sembra faticare. 11.58 Si migliora ancora Alex Marquez che torna in testa. 11.57 Quattordicesimo Bagnaia. 11.56 Zarco vola in prima posizione con 1:39.494. 11.55 Sempre Alex Marquez in testa. 11.54 Bulega sale in diciassettesima piazza in 1:42.016. 11.53 Bene Bezzecchi in quarta piazza. 11.52 Si mette davanti a tutti Alex Marquez in 1:40.138. 11.52 Cade Espargaro. 11.50 Acosta in testa dopo i primi due giri. 🔗 Leggi su Oasport.it
