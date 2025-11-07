Lione-Paris Saint Germain domenica 09 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Riscatto parigino al Parc Olympique Lyonnais?
Entrambe reduci da una delusione europea Lione e Paris Saint Germain si affrontano a chiusura di questo 12esimo turno di Ligue1. I Gones sono caduti al Villamarin, confermando un periodo non eccezionale di forma e una difesa che sembra aver perso le misure e la solidità della prima parte di stagione. Non è certamente il modo migliore di presentarsi alla sfida contro i campioni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Non importa se sei tra gli uomini più ricercati della Francia (e forse non solo) per aver compiuto il colpo del secolo: quando la passione chiama, è impossibile non rispondere Prima Paris FC-Lione e poi la fuga #Louvre #ParisFC #OL #Ligue1 - facebook.com Vai su Facebook
IIC Lione@IICLione (@IICLyon) / Posts - X Vai su X
Pronostico Lione vs Paris Saint-Germain – 9 Novembre 2025 - Germain, in programma il 9 Novembre 2025 alle 20:45 al Parc Olympique Lyonnais, promette spettacolo e tensione da ... Si legge su news-sports.it
Ligue 1 2025-2026: Lione-PSG, le probabili formazioni - 45 per la partita valida per la dodicesima giornata del campionato francese ... sportal.it scrive
Pronostico Lione-PSG: tante assenze e una vittoria che manca dal 2019 - PSG è una partita valida per la dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it