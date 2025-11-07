Entrambe reduci da una delusione europea Lione e Paris Saint Germain si affrontano a chiusura di questo 12esimo turno di Ligue1. I Gones sono caduti al Villamarin, confermando un periodo non eccezionale di forma e una difesa che sembra aver perso le misure e la solidità della prima parte di stagione. Non è certamente il modo migliore di presentarsi alla sfida contro i campioni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lione-Paris Saint Germain (domenica 09 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Riscatto parigino al Parc Olympique Lyonnais?