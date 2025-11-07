L' impegno per l' emergenza umanitaria | lavoratori delle cooperative donano parte dello stipendio per i bimbi di Gaza

Forlitoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, insieme alle cooperative socie CavaRei, L’Accoglienza, Paolo Babini e Lamberto Valli, ha promosso nel mese di ottobre una serie di azioni di sensibilizzazione per raccogliere fondi destinati all’associazione Huda – Human developmental association. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

impegno emergenza umanitaria lavoratoriL'Ue stanzia 21,5 milioni in aiuti umanitari per Venezuela, Haiti e Caraibi - Con un nuovo pacchetto da 21,5 milioni di euro, l’Ue punta a sostenere le popolazioni colpite dalle crisi in Venezuela e H ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Impegno Emergenza Umanitaria Lavoratori