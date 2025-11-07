Lewis Hamilton attacca la FIA dopo la sua penalità in Messico

Lewis Hamilton è tornato a parlare della penalità ricevuta in Messico, nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, criticando la FIA per la mancanza di trasparenza nel processo decisionale. Parlando ai media prima del weekend del GP di San Paolo (Brasile), il sette volte campione del mondo non si è risparmiato nel criticare l’organismo di governo e il modo in cui vengono prese le decisioni. “ Non c’è chiarezza, e penso che questo sia probabilmente parte del problema principale, che contempla poca trasparenza. Penso che sia qualcosa che deve essere assolutamente affrontato “, ha dichiarato Lewis ai microfoni dei media. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lewis Hamilton attacca la FIA dopo la sua penalità in Messico

Approfondisci con queste news

Max Verstappen vede sfumare la conferma mondiale e punta sull’aiuto di Lewis Hamilton per frenare la rimonta McLaren a Interlagos. Ferrari e Mercedes possono diventare l’ago della bilancia nelle ultime quattro gare - facebook.com Vai su Facebook

Lewis Hamilton attacca la FIA dopo la sua penalità in Messico - Lewis Hamilton è tornato a parlare della penalità ricevuta in Messico, nell'ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, criticando la FIA per la mancanza ... Secondo oasport.it

Hamilton: “FIA, non c’è chiarezza e trasparenza. Possono influenzare carriere e decidere campionati” - L'inglese molto duro verso la Federazione dopo la recente penalizzazione ricevuta al Gran Premio di Città del Messico ... Da formulapassion.it

Hamilton, gelo in radio contro la manovra di Leclerc e attacca la FIA: "Due pesi e due misure" - Hamilton inviperito durante e dopo il Gran Premio del Messico sia per la manovra in partenza di Leclerc sia per la penalità dopo lo scontro con Verstappen: Non è giusto ... Come scrive sport.virgilio.it