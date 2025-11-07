L’età media dei nonni sta cambiando e questo cambia molte cose

Che in Italia sia facciano sempre meno figli è ormai cosa nota. Anche le ultime rilevazioni dell’Istat sul primo semestre del 2025 fotografano un calo importante (-7%) rispetto al primo semestre dello scorso anno. Questo invecchiamento della popolazione, che oltretutto è il più veloce d’Europa, ha diverse ripercussioni, non ultima quella di modificare l’età media dei nonni. Come riporta un altro documento Istat, l’Italia è il Paese al mondo che più volte ha registrato il primato nell’indice di vecchiaia. Ma c’è dell’altro. Parallelamente sta cambiando il modello di famiglia. La tipologia più diffusa è quella composta da persone sole, che oggi rappresentano oltre un terzo delle famiglie italiane e riguardano soprattutto le fasce di età più anziane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

