Si scatena il putiferio. Su X non va giù la Ghigliottina dell'ultima puntata de L'Eredità in onda venerdì 7 novembre su Rai 1. Qui a sfidare la trasmissione condotta da Marco Liorni è Alessia. La soluzione? "Segnale". Eppure in molti notano che fosse alquanto complicato. "Segnale" con "Tromba" più forzato dei ladri di cimeli del Louvre", scrive qualcuno mentre altri fanno eco: "Segnale? Non ci sarei arrivata! Bravi chi ha indovinato!! Comunque tromba con segnale non la lego!! Ciao a tutti amici a domani". E ancora: "Come ieri, parola quasi impossibile da indovinare. Buona serata, amici!!!", "Bravi a chi ha scritto segnale, ma l’abbinamento con tromba è forzato", "Impossibile da indovinare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, dopo la puntata si scatena il putiferio: "Forzato"